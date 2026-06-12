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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: La pataleta independentista con la visita del Papa

Santi González comenta cómo los independentistas están muy enfadados después de que los Mossos no le permitieran montar su número fanático.

Es la Mañana de Federico

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Santi González comenta cómo los independentistas están muy enfadados después de que los Mossos no le permitieran montar su número fanático.
Europa Press

La pataleta

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