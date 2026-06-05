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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: ¿Quién podría imaginar que Marlaska es un mentiroso?

Santiago González comenta la relación entre el PSOE y Leire Díez que ocultaron los socialistas políticos y mediáticos.

Es la Mañana de Federico

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Santiago González comenta la relación entre el PSOE y Leire Díez que ocultaron los socialistas políticos y mediáticos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. -EFE/ Miguel Angel Molina | EFE

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