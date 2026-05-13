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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: Las "afirmaciones pintorescas" de Florentino en una "rueda de prensa surrealista"

Santiago González comenta la rueda de prensa de Florentino Pérez que no ha dejado indiferente a nadie.

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Santiago González comenta la rueda de prensa de Florentino Pérez que no ha dejado indiferente a nadie.
Florentino Pérez en un momento de la rueda de prensa. | EFE

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