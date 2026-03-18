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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: La cara de Pep Guardiola "como las vaquitas viendo pasar el tren"

Santiago González recuerda algunos de los grande hitos de Pep Guardiola que ha vuelto a ser eliminado de la Champions por el Real Madrid.

Es la Mañana de Federico

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Santiago González recuerda algunos de los grande hitos de Pep Guardiola que ha vuelto a ser eliminado de la Champions por el Real Madrid.
Pep Guardiola durante el partido contra el Real Madrid. | EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

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