La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: La postura de la nueva fiscal general en el caso de Julio Iglesias

Santi González comenta la postura de Teresa Peramato que está "empatando" con Álvaro García Ortiz.

Es la Mañana de Federico

MADRID (ESPAÑA), 04/12/2025.- La fiscal Teresa Peramato comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso | EFE

