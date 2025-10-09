Menú

La República de los Tonnntos: ¿Qué tiene Pilar Alegría contra el cerdo que lo prohíbe en comedores de Ceuta?

Santiago González comenta la decisión del Gobierno de eliminar la carne de cerdo de los comedores de Ceuta y otros asuntos de la actualidad.

Es la Mañana de Federico

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa, Madrid, este martes. | EFE

