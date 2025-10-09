Últimos audios
- Es La Mañana de Fin de Semana: Lenguajeje en cuerpo y alma, un hermoso homenaje a Enrique Delgado con Laura DomínguezLa Segunda Guerra Púnica, la exposición Lenguajeje en cuerpo y alma, los misterios de Egipto y un análisis de el amor.
- Psicología: ¿Qué es el amor?María Ibáñez y Jesús Jiménez hoy se preguntan qué es el amor y por qué los sentimientos profundos y verdaderos no se crean a voluntad.
- El Rincón de Lectura: Bombillas, ovnis y otros misterios del Antiguo EgiptoEn El Rincón de Lectura ojeamos la última publicación de Alba Espejo y Rafa Fernández en la Esfera de los Libros. ¡No te lo pierdas!
- El Arte de la Historia: La Segunda Guerra ServilSergio Alejo hoy nos desgrana la historia detrás de la Segunda Guerra Servil, ¡no te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Álbumes de película y los riesgos de las anátidasManuel Comesaña nos hace disfrutar de dos álbumes de los Beatles y Miguel del Pino sobre las anátidas amenazadas.
- Ecología para todos: Las anátidas o palmídeas, aves amenazadas por la gripeMiguel del Pino dedica su sección a las especies amenazadas por la gripe aviar, ¡no te lo pierdas!
- La Trinchera de Llamas del 11/10/2025 - Egipto invita a Sánchez a la firma del acuerdo de paz para GazaPrograma completo del sábado en la trinchera en el que analiza, debate y profundiza sobre el acuerdo para la paz y el alto al fuego en Gaza
- El Pentagrama de Comesaña: The Beatles III, unos álbumes de películaManuel Comesaña hoy dedica el espacio a With the Beatles y A Hard Day’s Night, dos álbumes de película. ¡No te lo pierdas!
- Tertulia de La Trinchera: La izquierda se sitúa del lado de Hamás, mientras el mundo celebra la pazLa Tertulia con Rubén Arranz, Rosa Reigía y Percival Manglano tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, celebrado por todos menos por España
- Viajes y escapadas: Ruta por los Castillos del LoiraCarmelo Jordá nos lleva de viaje a un destino típico en el centro de Francia. Recorre el Valle del Loire entre pueblos y castillos medievales
