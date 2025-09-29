Menú

La República de los Tonnntos: La "vileza" de Ana Alcalde la 'Barbie Gaza' de la flotilla

Santiago González comenta cómo una de las protagonistas de la flotilla a Gaza dijo que las violaciones del 7-O son "un bulo".

Santiago González comenta cómo una de las protagonistas de la flotilla a Gaza dijo que las violaciones del 7-O son "un bulo".
La flotilla Global Sumud Flotilla (GSF) antes de su salida del puerto de Bizerte. | EFE / Mohamed Messara

