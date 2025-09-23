Menú

La República de los Tonnntos: La "alucinada ministra de Igualdad" dice que lo de las pulseras es un bulo

Santiago González comenta la reacción de Ana Redondo y otros tonnntos patrios como Sarah Santaolalla o Ignasi Guardans.

Es la Mañana de Federico

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). | Carlos Luján / Europa Press

