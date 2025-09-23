La República de los Tonnntos: La "alucinada ministra de Igualdad" dice que lo de las pulseras es un bulo

Últimos audios
- Telele: Cliffhangers o el suspense que nos dejó sin dormiDe Dallas a Lost, de Breaking Bad a Dark, repasamos los cliffhangers que cambiaron la forma de ver la televisión.
- Las cosas de Palacios: Ari Aster, el nuevo arquitecto del terrorCon Hereditary y Midsommar, Ari Aster ha creado un universo de miedo inquietante y visualmente hipnótico.
- Notas (musicales) a pie de página: El éxtasis musicalDe Ben E. King a Moby, pasando por Chemical Brothers, Soulwax o Happy Mondays, un viaje musical entre nostalgia y rave noventera.
- Tertulia de Federico: Sánchez y la cruzada gazatíFederico comenta la particular guerra de propaganda de Sanchez con Paco Rosell, Raúl Vilas y Rosana Laviada.
- Prohibido Contar Ovejas: Entre cliffhangers, Ari Aster y la euforia raveDe los cliffhangers que marcaron la TV al terror inquietante de Ari Aster, pasando por Mulder y un viaje musical entre beats, rave y éxtasis noventero
- La Bolsa: La banca y Telefónica lastran el Ibex 35Luis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño lastrado por la banca y Telefónica.
- La República de los Tonnntos: La "alucinada ministra de Igualdad" dice que lo de las pulseras es un buloSantiago González comenta la reacción de Ana Redondo y otros tonnntos patrios como Sarah Santaolalla o Ignasi Guardans.
- Federico a las 8: Libertad Digital detalla la operación de Bolaños y Casado contra AyusoFederico comenta la operación con la que el PSOE consiguió controlar el Tribunal de Cuentas por el interés de Casado de cargarse a Ayuso.
- Prensa económica: El Gobierno hunde la inversión extranjera en un añoFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en el hundimiento de la inversión extranjera en un año.
- Las Noticias de La Mañana: Alianza Catalana sigue creciendoFederico y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad centrada en el crecimiento de Alianza Catalana por la inmigración.
