- Prohibido Contar Ovejas: Batman, un héroe sin poderes que se convirtió en leyendaUn repaso a las películas, actores, villanos, aliados y música que han convertido a Batman en el superhéroe más humano y legendario del universo DC.
- La Bolsa: La FED confirma que bajará los tipos de interésLuis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: La cronología que retrata el conflicto de intereses de Sánchez y Begoña.Federico analiza las fechas que demuetsran la implicación de Sánchez y Begoña.
- La República de los Tonnntos: Momento de oro de María Jesús Montero, "¿en qué país vive?"Santi González comenta el nuevo ridículo parlamentario de la vicepresidenta que reprocha al PP gobernar con Vox.
- Las Noticias de La Mañana: Tres de los identificados en la Vuelta fueron detenidos por integración en ETAFederico comenta los detalles que vamos conociendo de los responsables de reventar La Vuelta con la excusa de Gaza.
- Prensa económica: China castiga con aranceles al cerdo españolLM publica cómo el Gobierno prefiere omitirlo y quejarse sólo de los de Trump
- Federico a las 7: López, Bolaños y Pumpido. Los Sres. Lobo del PresidenteFederico analiza la labor de López y Bolaños para ocultar información sobre la corrupción de la familia Sánchez-Gómez.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en las últimas novedades sobre la corrupción que cerca a Pedro Sánchez.
- Dos de romanos: de la capital del Imperio a una ciudad con casas colgadas que no, no es la que te piensasEl Placer de Viajar visita esta semana dos lugares separados por muchos kilómetros pero que alguna forma están unidos por su pasado: Tarazona y Roma.
- Federico a las 6: EL TSJM ordena investigar a Sánchez por el rescate de Air EuropaFederico analiza la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la Oficina de Intereses de investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa.
