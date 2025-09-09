La República de los Tonnntos: La "estúpida prohibición" de Sánchez a Israel

Últimos audios
- Periimplantitis, los riesgos de los implantesFederico entrevista a Perla Della Nave, directora médica de Vericat Velázquez.
- Crónica Rosa: Lecquio responde a Mar Flores en esRadioFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: Leyre Díez, esa mujerFederico aborda junto a Paco Rosell, Julián Quirós y Rosana Laviada la insólita declaración de Leyre Díez, la fontanera sociata, en el Senado.
- El Resplandior: El universo de la Comic Con. Sorpresas, estrenos y nostalgia en un solo eventoUn repaso a la Comic Con con estrenos, sorpresas y lo mejor del cine, las series y los cómics en el gran evento de la cultura pop.
- Telele: Los profesores que marcaron la ficción televisiva.De Los Simpsons a Merlí, recordamos a los profesores más icónicos que dejaron huella en la televisión y en nuestras vidas.
- Las cosas de Palacios: Lealtad en la gran pantalla. Los perros que hicieron historia en el cineLos compañeros de cuatro patas más entrañables y legendarios del cine, de héroes inesperados a iconos que robaron el corazón.
- NOtas (musicales) a pie de página: Cuando la noche se convierte en club: un viaje por la electrónica esencialIsaac convierte la madrugada en un club: electrónica, drum and bass y beats que nos llevan de viaje sin salir de la radio.
- Jiménez Losantos entrevista a Dana Erlich, embajadora en funciones de Israel en EspañaFederico entrevista a la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, tras los ataques de Pedro Sánchez.
- Prensa económica: Nueva condena por los impagos de Sánchez a las renovables en EEUULM publica cómo Australia movió ficha recientemente y abrió la puerta a confiscar bienes españoles por valor de 469 millones.
- Las Noticias de La Mañana: Puigdemont paraliza su recurso en el TC al pedir la recusación de tres magistradosFederico comenta la nueva estrategia de Puigdemont que ha pedido recusar a tres jueces paralizando la admisión de su recurso en el TC.
