La República de los Tonnntos: Ridículo mundial de la flotilla de Colau y Thunberg

Santiago González comenta el nuevo fracaso de la flotilla de Gaza que ha tenido que regresar por segunda vez a Barcelona.

BARCELONA, 31/08/2025.- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau junto a los barcos que forman parte de la flotilla en el puerto de Barcelona este domingo. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir | EFE

