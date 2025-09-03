La República de los Tonnntos: Ridículo mundial de la flotilla de Colau y Thunberg

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Los servicios de informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Mundo Natural: Crema Antiedad MediterraneusFederico comenta con Beatriz de la Torre las ventajas de éste producto de Mundo Natural.
- Hablemos con...: Carlos Toro, compositor del Dúo DinamicoFederico Jimenez Losantos entrevista al compositor español de la banda Dúo Dinámico, Carlos Toro.
- Crónica Rosa: Guerra fría entre Kiko Rivera e Irene Rosales en las revistasFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Alaska, y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: La quita de Cataluña une a los barones del PPFederico analiza la actualidad con Alejandro Entrambasaguas, de El Debate, que se estrena en la tertulia, junto a Paco Marhuenda y Rosana Laviada.
- Federico entrevista a Alejandro Fernández por el encuentro entre Illa y PuigdemontFederico ha entrevistado al líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, por el encuentro en Bruselas entre Salvador Illa y Carles Puigdemont.
- La Bolsa: Los toques de atención de los analistasFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: Jueces y fiscales se rebelan contra los ataques de SánchezFederico comenta con Daniel Muñoz la reacción del poder judicial a las acusaciones del presidente del Gobierno.
- La República de los Tonnntos: Ridículo mundial de la flotilla de Colau y ThunbergSantiago González comenta el nuevo fracaso de la flotilla de Gaza que ha tenido que regresar por segunda vez a Barcelona.
- Prensa económica: Todo lo que oculta María Jesús Montero sobre la quita de la deudaFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en la quita de la deuda autonómica para contentar a Cataluña.
