Menú

La República de los Tonnntos: La "condición de memo integral" de Fonsi Loaiza

Federico y Santiago González comentan la enésima metedura de pata de Fonsi Loaiza y otros tonnntos patrios que están en el podio una temporada más.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Federico y Santiago González comentan la enésima metedura de pata de Fonsi Loaiza y otros tonnntos patrios que están en el podio una temporada más.
Fonsi Loaiza. | RTVE

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Últimos audios

Lo más escuchado