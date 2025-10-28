La Bolsa: "Máximos históricos de todos los tiempos" en el Ibex 35

Últimos audios
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Los Libros: 'Bournville'Federico y Andrés Amorós comentan el libro Bournville, la decimocuarta novela del extraordinario escritor británico Jonathan Coe.
- Crónica Rosa: Desmontando a Isabel PreyslerFederico analiza toda la actualidad del corazón con Isabel González, Paloma Barrientos y Beatriz Miranda.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Prohibido Contar Ovejas: Al cine con Bryam AdamsDe Robin Hood a Don Juan de Marco, un viaje por las canciones que Bryan Adams escribió para el cine… y que hicieron historia en la pantalla.
- Jiménez Losantos reacciona a 'Berghain', lo nuevo de Rosalía: "Es un ser superior"Federico reacciona a Berghain, la nueva canción de Rosalía que se estrenó el pasado lunes con gran éxito.
- Tertulia de Federico: Guardiola, la Ayuso de ExtremaduraFederico analiza el adelanto electoral en Extremadura con Rosana Laviada, Paco Rosell y Raúl Vilas.
- La Bolsa: "Máximos históricos de todos los tiempos" en el Ibex 35Federico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño y su desempeño.
- La República de los Tonnntos: "Los méritos intelectuales" de Pilar AlegríaSantiago González comenta la elección de Pilar Alegría para sustituir a Fernández Vara y recupera sus hilarantes lapsus.
- Federico a las 8: Sánchez no puede legislarFederico analiza con Vanessa Vallecillo la situación del Gobierno después del anuncio de Puigdemont: "Ya no puede engañar a nadie".
