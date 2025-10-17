Últimos audios
- El Primer Palo (16/10/2025): Comentario de Juanma; Iñigo Martínez no debería volver a la selecciónJuanma Rodríguez habla en su comentario de Iñigo Martínez
- El Primer Palo (16/10/2025): Al infierno con los TattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- Con Ánimo de Lucro: Fin de la OPA del BBVA sobre el SabadellLuis F. Quintero y su equipo analizan las consecuencias del cierre de la OPA del BBVA sobre el Sabadell.
- Kilómetro Cero: Fiesta de la TrashumanciaJaume Segalés y su equipo hablan de cine clásico y de trashumancia.
- Crónica Rosa: Giro en el caso Isak AndikFederico analiza toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar, Tico Chao y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: Vox señala a Cayetana para limpiar sus vergüenzasFederico analiza con Carlos Cuesta, Rosana Laviada y Tomás Cuesta la guerra entre PP y Vox.
- Especial centros de menores: Abusos y prostituciónVanesa Vallecillo analiza cómo ños abusos y la prostitución son una tónica en los centros de menores. Lola y Esmeralda nos acercan un relato valiente.
- Las mejores persecuciones de coches del cine con Juan Francisco CaleroEn compañía del periodista Juan Francisco Calero, los chicos de Par Impar se lanzan a hablar de persecuciones de coches en el cine.
- La Bolsa: El Ibex 35 cae un 1,3 %Federico analiza la apertura del parqué madrileño con Luis F. Quintero en la que el Ibex 35 cae un 1,3 %.
- Prensa económica: ¿De verdad se ha terminado la OPA de nunca acabar?LM publica cómo el procedimiento de infracción abierto en Europa y el recurso del BBVA en el TS podrían seguir escribiendo capítulos en la OPA.
