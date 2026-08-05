Federico a las 8: Sánchez despreció las alertas previas a la invasión de Ceuta

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- Crónica Rosa: Leonor y Sofía, protagonistas de la recepción de MariventAna Mateu comenta con Beatriz Miranda, Daniel Carande y Alaska la actualidad del corazón.
- Boletín de las 12:00Los servicios informativos de esRadio comentan la última hora de la actualidad.
- Tertulia de Federico: El Gobierno abre con el PP la batalla por el reparto de menasDaniel Muñoz analiza con Vara, Marhuenda y Planas cómo tras la invasión marroquí de Ceuta se abre ahora el dilema de qué hacer con los menas.
- Prohens denuncia en esRadio la sobreocupación de los centros de menores: "Llevamos tres años abandonados"Daniel Muñoz entrevista a la presidenta balear que denuncia la situación de los centros de menores que tienen una sobreocupación del 1.000%.
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- Prensa económica: El absentismo consume el 80% del presupuesto de bajasDaniel Muñoz repasa con Leticia Vaquero toda la actualidad económica, centrada en el impacto del absentismo laboral y el récord del Ibex 35.
- Federico a las 7: Europa se retracta y cierra filas con España y MarruecosDaniel Muñoz analiza cómo los ministros de Exteriores de la UE han trasladado su "solidaridad" con España tras la invasión marroquí de Ceuta.
- Prohibido Contar Ovejas: Tú sílbameUn recorrido sonoro por temas legendarios que convirtieron un recurso improvisado de estudio en un elemento imprescindible de la cultura popular.
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