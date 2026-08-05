Federico a las 8: Sánchez despreció las alertas previas a la invasión de Ceuta

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- Tertulia de Federico: El Gobierno abre con el PP la batalla por el reparto de menasDaniel Muñoz analiza con Vara, Marhuenda y Planas cómo tras la invasión marroquí de Ceuta se abre ahora el dilema de qué hacer con los menas.
- Prohens denuncia en esRadio la sobreocupación de los centros de menores: "Llevamos tres años abandonados"Daniel Muñoz entrevista a la presidenta balear que denuncia la situación de los centros de menores que tienen una sobreocupación del 1.000%.
- Federico a las 8: Sánchez despreció las alertas previas a la invasión de CeutaDaniel Muñoz analiza las revelaciones de cómo el CNI avisó al Gobierno de la inminente invasión marroquí y cómo Marlaska sigue negándolo.
- Las Noticias de la Mañana: El paro repunta en julio y el Gobierno justifica la regularizaciónDaniel Muñoz y el equipo de La Mañana repasan las últimas noticias.
- Prensa económica: El absentismo consume el 80% del presupuesto de bajasDaniel Muñoz repasa con Leticia Vaquero toda la actualidad económica, centrada en el impacto del absentismo laboral y el récord del Ibex 35.
- Federico a las 7: Europa se retracta y cierra filas con España y MarruecosDaniel Muñoz analiza cómo los ministros de Exteriores de la UE han trasladado su "solidaridad" con España tras la invasión marroquí de Ceuta.
- Prohibido Contar Ovejas: Tú sílbameUn recorrido sonoro por temas legendarios que convirtieron un recurso improvisado de estudio en un elemento imprescindible de la cultura popular.
- Las consecuencias económicas del sanchismo: El problema grave de la vivienda y el peor dato de paro en julio en 14 añosLuis F. Quintero y Domingo Soriano analizan la baja aportación de la construcción al PIB y cómo la regularización impulsa de forma masiva el desempleo
- Tertulia de Cuesta: Las graves consecuencias de la invasión de CeutaLuis Fernando Quintero analiza con Pelayo Barro y Carmelo Jordá la tensa situación que se vive en la ciudad autónoma.
- ¿Puede repetirse una invasión a Ceuta como la pasada? La predicción de un Guardia Civil que la ha vivido desde dentroRachid Sbihi, portavoz de la AUGC de Ceuta, explica en ‘La Noche de Cuesta’ cómo siguen viviendo en la ciudad después de la invasión del jueves
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