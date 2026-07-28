Federico a las 8: Puente ladra en X mientras se esconde de las víctimas de Adamuz

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- Prohibido Contar Ovejas: Finales que no se entendieronUn recorrido por las claves narrativas y científicas que explican los desenlaces más complejos del séptimo arte contemporáneo.
- El Primer Palo (27/07/2026); programa completo: Así es Diomande, el fichaje estrella del MadridTertulia con Isra Íñiguez, Paco Rabadán y Sergio Fernández.
- Ni olvido ni perdón: Se hace justicia en la Audiencia Nacional y anulan la semilibertad de los etarras Guridi y ZelarainSandra León y Daniel Portero analizan la resolución del tribunal y el auge en la violencia de grupos proetarras.
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