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Federico a las 8

Federico a las 8: Puente ladra en X mientras se esconde de las víctimas de Adamuz

Rosana Laviada analiza cómo el ministro sigue insultando en las redes sociales mientras sigue sin dar la cara por las muertes causadas de Adamuz.

Es la Mañana de Federico

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