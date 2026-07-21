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Federico a las 8

Federico a las 8: Y Julito Martínez se hizo un Aldama

Rosana Laviada analiza la confesión por escrito de Julio Martínez, testaferro de Zapatero, de que el presidente medió en el rescate de Plus Ultra.

Es la Mañana de Federico

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