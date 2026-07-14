Menú
Federico a las 8

Federico a las 8: La prueba del cable confirma que el incendio no es fruto del cambio climático

Federico analiza cómo la investigación del origen del incendio de Almería desmonta, una vez más, las tesis fanáticas de los del cambio climático.

Es la Mañana de Federico

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado