Federico a las 8: Correos también era cloaca

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- Las Noticias de la Mañana: Incendios forestales se disparan mientras las comunidades autónomas denuncian falta de mediosFederico y el equipo de La Mañana analizan las noticias de la mañana.
- La República de los Tonnntos: La graduación de la hija de Sánchez y Begoña en un "chiringuito educativo"Santi González comenta las imágenes de la graduación de Ainhoa Sánchez ante la mirada de su padre y su imputada madre.
- Federico a las 8: Correos también era cloacaFederico analiza el informe de la UCO que implica al amigo de Sánchez en el enchufe de Leire en Correos y en contratos que alimentaron la trama Sepi.
- Federico a las 7: Once personas mueren atrapadas en un incendio en Los Gallardos (Almería)Federico cuenta la última hora del incendio de Almería que por el momento ha costado la vida a 11 personas y desalojado a más de 1.000 vecinos.
- Los titulares de la prensa del día 10/07/26Vanessa Vallecillo y Sergio Heras cuentan la última hora del incendio de Almería que por el momento ha costado la vida a once personas.
- Federico a las 6: La UCO implica al mejor amigo de Sánchez en las cloacasFederico analiza cómo Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez y posterior presidente de Correos, enchufó en la empresa pública a Leire Díez.
- Entrevista al alcalde de Los Gallardos: "Los vecinos están con mucha tristeza"Vanessa Vallecillo entrevista a Francisco Reyes, alcalde de uno de los municipios afectado por el incendio de Almería.
- El Primer Palo (09/07/2026); programa completo: Francia gana a MarruecosTertulia con Paul Tenorio, Paco Rabadán y Sergio Fernández
- La diana económica: El gran problema del absentismo laboral en España y la nueva marca de ropa del GobiernoCarlos Cuesta comenta con Beatriz García sobre el plan del PP para acabar con las bajas injustificadas y la campaña del PSOE con "influencers".
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