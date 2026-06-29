Federico a las 8: El PSOE se postra a los pies de Sánchez

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- Crónica Rosa: Omar Montes pide 500.000 euros a Rocío Muñoz por acusarle de coacciones para abortarFederico e Isabel González comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: Venezuela, rematada por el régimenFederico analiza con Rosana, Dieter Brandau y Arranz la situación dramática en Venezuela. Además, entrevista a Núñez Feijóo.
- Federico entrevista a Núñez Feijóo: "Ni alfombras, ni cajones, ni ventanas van a quedar sin abrir ni levantar"Federico entrevista a Núñez Feijóo que ha hablado de Sánchez, Zapatero y la la Ley de Nietos de la que ha dicho que están "fabricando votantes".
- La República de los Tonnntos: La fascinación de Pérez Reverte por Pedro SánchezSanti González comenta la supuesta carta de una militante a Pedro Sánchez y la opinión de Arturo Pérez Reverte del presidente del Gobierno.
- Federico a las 8: El PSOE se postra a los pies de SánchezFederico analiza la genuflexión de todo el PSOE ante Sánchez durante el Comité Federal sin que nadie le cuestione pese a los casos de corrupción.
- Federico a las 7: El régimen venezolano remata al pueblo masacrado por el comunismoFederico analiza cómo la dictadura venezolana, ahora dirigida por Delcy, está aprovechando el terremoto para seguir masacrando a la población.
- Las Noticias de La Mañana: 1.450 muertos y 3.150 heridos en Venezuela, cifra se multiplicaríaFederico y el equipo de La Mañana comentan las noticias centradas en la situación en Venezuela.
- Prensa económica: Animalistas exigen a los agricultores "coexistir" con los conejos que arrasan los cultivosFederico y Luis F. Quintero comentan las últimas exigencias de los colectivos adscritos al movimiento animalista hacia los agricultores.
- Los titulares de la prensa del día 29/06/26Daniel Muñoz y Sergio Heras repasan los titulares del día centrados en la inoperancia de la dictadura venezolano dedicada a la propaganda.
- Federico a las 6: El régimen venezolano se dedica al roboFederico analiza cómo la dictadura venezolana comandada ahora por Delcy no sólo ha demostrado su inoperancia sino su corrupción.
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