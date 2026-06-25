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Federico a las 8

Federico a las 8: La UDEF retrata a Zapatero como un comisionista al servicio de dictaduras

Federico analiza el nuevo informe de la UDEF que señala cómo Zapatero cobró por mediar ante la Justicia boliviana.

Es la Mañana de Federico

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