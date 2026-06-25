Federico a las 8: La UDEF retrata a Zapatero como un comisionista al servicio de dictaduras

Últimos audios
- Prohibido Contar Ovejas: Es el momento, llegó la hora... CONCURSOLo estabais pidiendo, vale no, pero lo deseabais con ganas, era inevitable pero inesperado. Llegó el CONCURSO más esprado de la radiodifusión española
- El Primer Palo (24/06/2026); Comentario de Juanma; el Barça y sus fichajesJuanma Rodriguez realiza su comentario de entrada
- La República de los Tonnntos: Los exabruptos de Patxi López en el Congreso mientras rebaja el tono en redes socialesSanti González desmonta las mentiras de Pedro Sánchez y comenta los exabruptos de Patxi López.
- Federico a las 8: La UDEF retrata a Zapatero como un comisionista al servicio de dictadurasFederico analiza el nuevo informe de la UDEF que señala cómo Zapatero cobró por mediar ante la Justicia boliviana.
- Federico a las 7: Un doble terremoto devastador deja a Venezuela en el caosFederico cuenta la última hora del doble terremoto de 7,2 y 7,5 grados que ha afectado gravemente a Venezuela.
- Los titulares de la prensa del día 25/06/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en el nuevo informe de la UDEF sobre Zapatero.
- Federico a las 6: El gafe Sánchez, nuevas revelaciones sobre ZapateroFederico analiza cómo nada más pronunciar Sánchez a Zapatero en el Congreso se publicó un nuevo informe de la UDEF.
- Dos ciudades que han renacido mirando al Mediterráneo y ahora no son como te habían contadoEl podcast viajero de Libertad Digital analiza la transformación de Marsella y Lloret de Mar, destinos que logran sacudirse los antiguos prejuicios.
- Prensa económica: Indra y Santa Bárbara ponen fin a su batalla judicialFederico y Luis F. Quintero analizan el fin de la batalla judicial entre Indra y Santa Bárbara.
- Las Noticias de La Mañana: Sánchez acorralado por los escándalosFederico y el equipo de La Mañana comentan los diversos temas de la actualidad política española y sus ramificaciones internacionales.
- Suscríbase a los podcast