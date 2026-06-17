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Federico a las 8

Federico a las 8: Mercedes González avergüenza a la Guardia Civil

Federico comenta la comparecencia de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, en el Senado donde fue preguntada por Leire Diez.

Es la Mañana de Federico

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