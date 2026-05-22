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Federico a las 8

Federico a las 8: Sánchez guarda silencio mientras sus ministros hablan

Federico Jiménez Losantos analiza desde Zaragoza la imputación histórica de José Luis Rodríguez Zapatero.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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