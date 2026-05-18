Federico a las 8: Moreno y Gavira arrasan en Andalucía

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- Federico a las 8: Moreno y Gavira arrasan en AndalucíaFederico analiza los resultados de las andaluzas que ha ganado el PP, pero sin mayoría absoluta, y Vox ha subido un diputado.
- La República de los Tonnntos: Marlaska disuelve la unidad de la Guardia Civil que investigaba Plus UltraSanti González comenta cómo Marlaska ha disuelto la unidad Ares que estaba investigando las irregularidades en la aerolínea Plus Ultra.
- Federico a las 7: El PP gana las elecciones en Andalucía pero pierde la mayoría absolutaFederico analiza los resultados de las elecciones en Andalucía donde PP y Vox superan el 50% de los votos frente a la izquierda y extrema izquierda.
- Los titulares de la prensa del día 18/05/26Daniel Muñoz y Sergio Heras repasan los titulares del día centrados en los resultados de las elecciones andaluzas.
- Federico a las 6: La derecha aplasta a la izquierda en AndalucíaFederico analiza los resultados de las elecciones andaluzas donde se ha movilizado muchos más votantes y han arrasado las derechas.
- Las Noticias de La Mañana: Andalucía castiga a MonteroFederico analiza los resultados de las elecciones andaluzas.
- Prensa económica: Los datos de pobreza certifican el retroceso económico de España con SánchezFederico y Luis F. Quintero analizan el verdadero estado de la economía española, desmontando las cifras maquilladas por el Gobierno.
- Breves de actualidad: La cesta de la compra no da treguaRepaso de la actualidad agroalimentaria con Agrobank.
- El Programa de Cuesta: Sánchez: entre Zapatero, el batacazo histórico en Andalucía y el palo a Montero por sus mentirasCarlos Cuesta comenta cómo el cerco a Zapatero se estrecha y apunta a Pedro Sánchez con las elecciones andaluzas en segundo plano.
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