Federico a las 8: ZP ya es Mr. Bean

Últimos audios
- Al Alimon: Fracaso de El Vellosino en Las Ventas y el regreso de Morante y Roca ReyIsabel González y Amorós comentan la corrida de El Vellosino, el regreso de Morante y Roca Rey y la previa del segundo fin de semana de San Isidro.
- Tertulia de Federico: El narco se instala en EspañaRosana Laviada analiza con Luis Balcarce, Rubén Arranz, Javier Arias Borque el fin de la campaña de las andaluzas y el crecimiento del narco en España
- La Bolsa: Jornada de volatilidad en los mercadosRosana Laviada comenta con Luis F. Quintero la apertura a la baja del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: Zapatero, "el clavo en el ataúd" de María Jesús MonteroSantiago González comenta cómo Zapatero termina de hundir la campaña de María Jesús Montero de las andaluzas.
- Federico a las 8: ZP ya es Mr. BeanRosana Laviada analiza los supuestos chistes de la intervención de Zapatero en un mitin de campaña en Cádiz.
- Prensa económica: Nuevo revés judicial de España en EEUU por impgagosRosana Laviada analiza con Luis F. Quintero toda la actualidad económica
- Las Noticias de la Mañana: Nuevos bombardeos rusos en KievRosana Laviada y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad centrada en los ataques de Rusia a Kiev.
- Federico a las 7: Moreno más Bonilla que nuncaRosana Laviada comenta el cierre de campaña en Andalucía centrado en las encuestas internas del PP que hunden al PSOE de Montero.
- Los titulares de la prensa del día 15/05/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los principales titulares y noticias de la prensa centrada en el cierre de campaña en Andalucía.
- Federico a las 6: La gira de Trump en ChinaDaniel Muñoz comenta la última hora del ataque a gran escala de Rusia en Kiev y otros anuncios de la actualidad como el viaje de Trump a China.
- Suscríbase a los podcast