Federico a las 8: María Jesús Montero y su futuro incierto tras las elecciones

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- La República de los Tonnntos: Las "afirmaciones pintorescas" de Florentino en una "rueda de prensa surrealista"Santiago González comenta la rueda de prensa de Florentino Pérez que no ha dejado indiferente a nadie.
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- El Primer Palo (12/05/2026); Programa completo; Florentino Pérez carga duramente contra la prensaTertulia con Paul Tenorio, Paco Rabadán, Sergio Fernández y Alfredo Somoza
- El Primer Palo (12/05/2026); el ring; entrevista a Mauricio SulaimánJaime Ugarte y Juanma Rodríguez entrevistan al Presidente del Consejo Mundial de boxeo
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