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Federico a las 8

Federico a las 8: Montero o cuando las desgracias no vienen solas

Rosana Laviada comenta las palabras de María Jesús Montero sobre los guardias civiles muertos en Huelva en el debate electoral andaluz.

Es la Mañana de Federico

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