Menú
Federico a las 8

Federico a las 8: Sánchez y Marlaska de burlan de la Guardia Civil tras la última tragedia contra el narco

Rosana Laviada analiza cómo ningún miembro del Gobierno asistió al funeral por los dos guardias civiles muertos en la lucha contra el narco.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado