Federico a las 8: Segunda crisis sanitaria en España. De Salvador Illa a Mónica García

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- Tertulia de Federico: Luzón, un fiscal contra la corrupción políticaRosana Laviada analiza las claves del juicio en el Tribunal Supremo contra la corrupción socialista con Carlos Cuesta, Eduardo Inda y Maite Rico.
- Las cosas de Palacios: Del pop y el rock a la OSTMark Knopfler o Stewart Copeland demuestran cuánto talento musical trasciende géneros para elevar calidad en grandes producciones.
- Telele: Los slice of life o como ver una serie contemplativaEl costumbrismo narrativo se impone como vía de escape, priorizando la sencillez de los días comunes sobre los giros de guion traumáticos y épicos.
- Notas (musicales) a pie de página: Canciones con cajaDe Depeche Mode a Lorde, un recorrido por la reverberación que cambió la producción moderna y sigue viva en las pistas más escuchadas de hoy.
- Prensa económica: Los enigmas que deja el Gobierno tras el escándalo del uso de fondos europeos para pagar las pensionesFederico analiza el escándalo destapado por el Tribunal de Cuentas.
- Prohibido Contar Ovejas: El estilo intimistaDe la percusión de los ochenta a las narrativas cotidianas, Felipe Couselo coordina un repaso por la trayectoria de grandes compositores de Hollywood.
- La República de los Tonnntos: El debut Carlos Cuerpo que cuenta el "vicio" de María Jesús Montero por trasnocharSantiago González comenta el debut de Carlos Cuerpo y otros comentarios de tonnntos patrios como los socialistas que privatizan mujeres públicas.
- Federico a las 8: Segunda crisis sanitaria en España. De Salvador Illa a Mónica GarcíaRosana Laviada comenta con Gonzalo Castañeda cómo está viviendo Canarias la crisis del hantavirus y el papel del Gobierno de Pedro Sánchez.
- Federico a las 7: Alejandro Luzón, "la corrupción está carcomiendo nuestro estado de derecho"Rosana Laviada analiza la postura de Luzón, que ha tenido que acatar la orden de Peramato, pero ha dejado claro su criterio.
- Federico a las 6: Enfado del gobierno canario con Mónica GarcíaDaniel Muñoz repasa la actualidad centrada en el cambio de opinión del Gobierno con el crucero afectado por casos de hantavirus, el MV Hondius.
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