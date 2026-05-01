Federico a las 8: Chistorras PSOE

Últimos audios
- Por fin es viernes: The Book Of Mormon dice adiós a MadridArconada habla de El diablo viste de Prada 2 y Los Justos, Ayanta de The Book Of Mormon y Encarna Jiménez de la exposición Rodoreda, El Bosque.
- Boletín de las 13:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Bertín Osborne en el foco mediático por la convivencia con su hijoIsabel González comenta con Daniel Carande, Tico Chao y Beatriz Miranda la situación de Bertín Osborne.
- Boletín de las 12:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Al alimón: La tradición de las corridas goyescasIsabel González habla con Amorós de la Feria de la Comunidad, como antesala de la Feria de San Isidro, que comienza con una corrida goyesca.
- Tertulia de Federico: Peramato ejecuta la venganza de García OrtizRosana Laviada analiza con Vara, Rubén Arranz y Balcarce la declaración de Koldo García en la que salvó a Ábalos y la purga de la Fiscal General.
- Salvador Viada, el exfiscal del TS: "La suerte de Almudena Lastra estaba condenada"Rosana Laviada entrevista a Salvador Viada, ex fiscal del TS, sobre cómo Peramato ha purgado a la fiscal que delató a García Ortiz en el TS.
- Federico a las 8: Chistorras PSOERosana Laviada analiza la declaración de Koldo García donde apuntó a cómo en Ferraz circulaban las chistorras o los billetes de 500 euros.
- La República de los Tonnntos: Ignacio Escolar sale en defensa de Sánchez de una forma bochornosaSantiago Gonzalez comenta la maniobra de Eldiario.es para salir al rescate de Sánchez tras las revelaciones de su corrupción.
- Prensa económica: Sobra electricidad, pero perseguimos al que la consumeLM recoge cómo España podría liderar el sector tecnológico pero el Gobierno de Sánchez prefiere poner trabas.
- Suscríbase a los podcast