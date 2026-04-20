Federico a las 8: María Jesús Montero no logra burlar al Senado

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- La República de los Tonnntos: "Sánchez no es ni puede ser presidente de España"Santiago González recuerda que a Pedro Sánchez hay que recordarle que es el primer ministro de España.
- Federico a las 8: María Jesús Montero no logra burlar al SenadoFederico comenta cómo María Jesús Montero no ha podido evitar que la JEC impida su comparecencia en la comisión de investigación sobre la SEPI.
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