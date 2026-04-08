Federico a las 8: El sanchismo, retratado en el banquillo del Supremo

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- Las consecuencias económicas del sanchismo: Los parados que esconden los datos que celebra SánchezCarlos Cuesta analiza con Domingo Soriano el ‘maquillaje’ del Gobierno de las cifras de empleo, y las declaraciones de la expresidenta de la AIReF.
- Tertulia de Cuesta: El show del primer día de juicio contra ÁbalosCarlos Cuesta comenta la actualidad con Sandra León, Miguel Ángel Pérez y Alejandro Vara, con la vista puesta en el Tribunal Supremo.
- La Guardia Civil estalla contra Marlaska por gastarse 872.000 € en su imagen: "Con eso tendríamos una jubilación digna"Carlos Cuesta entrevista a Laura García, portavoz de JUPOL.
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