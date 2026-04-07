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- Editorial Luis Herrero: El hermano de Koldo admite haber recogido sobres con efectivo en FerrazLuis Herrero analiza la primera jornada del juicio en el Tribunal Supremo del caso mascarillas.
- Futbol es Radio (07/04/2026); El Madrid se juega la temporada ante el BayernDani Blanco modera la tertulia con Juanma Rodríguez, Sergio Heras y Guillermo Domínguez
- Es Noticia: El PSOE aterrado ante las posibles revelaciones en el juicio de ÁbalosJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en el juicio a la trama de las mascarillas con Ábalos y Koldo en el banquillo.
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