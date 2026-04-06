Federico a las 8: La corrupción de PSOE y PP aterriza en los tribunales

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- Kilómetro Cero: Vecinos de Neila piden respeto en el Parque NaturalVecinos de Neila, en Burgos, piden a través de Kilómetro Cero que se respeten las normas al cortar pinos y construir pistas en el Parque Natural
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