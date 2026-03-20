Federico a las 8: La Guardia Civil denuncia las irregularidades de Forestalia en Aragón

Últimos audios
- Federico a las 8: La Guardia Civil denuncia las irregularidades de Forestalia en AragónFederico comenta el cerco de la Guardi Civil a Forestalia, el desprecio de Óscar Puente a las víctimas de Adamuz y otros asuntos de la actualidad.
- La República de los Tonnntos: El cantante Silvio Rodríguez iría a la guerra si Trump toma el control de CubaSantiago González comenta las declaraciones de Silvio Rodríguez y ortos tonnntos patrios como la flotilla liderada por Pablo Iglesias.
- Federico a las 7: España, nuestro principal orgulloFederico repasa la historia de España subrayando los innumerables motivos para sentirnos orgullosos en lugar de pedir perdón como ha hecho el Rey.
- Los titulares de la prensa del día 20/03/26Daniel Muñoz y Sergio Heras repasan los titulares como lo que publica LD sobre cómo la Guardia Civil paraliza un proyecto de Forestalia en Teruel.
- Federico a las 6: Europa investiga malversación de fondos en AdamuzFederico analiza cómo la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por malversación en los fondos para las obras en la vía de Adamuz.
- Prensa económica: El Gobierno llama a capítulo a Escribano: "Será un ultimátum que no podrá rechazar"Federico analiza con Luis F. Quintero el acoso de Moncloa a Ángel Escribano.
- Las Noticias de La Mañana: La guerra interna en Vox se intensificaFederico analiza la guerra interna en Vox.
- Prohibido Contar Ovejas: Entrevista Atalaya Roja y Radio 75Felipe y Roberto Martínez presentan un evento doble protagonizado por dos bandas que encarnan la resistencia del rock patrio: Atalaya Roja y Radio 75.
- Prohibido Contar Ovejas: All you need is pizzaAnalizamos la actualidad cultural con la pizza en la boca y hablamos con Atalaya Roja y Radio 75 sobre su concierto conjunto en Madrid
- La diana económica: El Gobierno recauda, mientras los españoles sufren un gran golpeCarlos Cuesta comenta con Luis F. Quintero cómo está afectando al bolsillo de los españoles la guerra de Irán y qué está haciendo el Ejecutivo.
- Suscríbase a los podcast