Federico a las 8: Las consecuencias de la guerra de Oriente Medio en España

- Prohibido Contar Ovejas: Una Focaccia en una escaleraEntre críticas a la seguridad fronteriza y ritmos latinos, el espacio público reivindica el vino extremeño ante la uniformidad del mercado global.
- La República de los Tonnntos: La "vistosa acrobacia" de Marlaska con sus apellidosSantiago González comenta cómo el Ministro del Interior cambió sus apellidos y comentarios de otros tonnntos patrios.
- Federico a las 8: Las consecuencias de la guerra de Oriente Medio en EspañaRosana Laviada comenta cómo la guerra en Oriente Medio está empezando a afectar al bolsillo de los españoles.
- Las Noticias de La Mañana: La investigación de Adamuz detecta "firmas manipulables" en los informes de AdifRosana Laviada comenta el escándalo de Adamuz: la comisión alerta de "firmas manipulables" y fechas falsas en los informes de Adif.
- Prensa económica: Sánchez dispara un 60% los beneficiarios del Bono Social Eléctrico y un 50% los del TérmicoRosana Laviada comenta con Beatriz García el récord de beneficiarios del Bono Social Eléctrico y Térmico.
- Entrevista a Juan Luis Delgado, presidente Asaja SalamancaRosna Laviada entrevista al presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado.
- Federico a las 7: El Gobierno no protege a las víctimas de violencia domésticaRosana Laviada comenta los principales asuntos de la actualidad y analiza cómo el Gobierno no protege a las víctimas de violencia doméstica.
- Los titulares de la prensa del día 13/03/2026Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los principales titulares y noticias de la prensa digital e impresa centrada en la guerra de Irán.
- Federico a las 6: Italia y Francia, atacadas por IránDaniel Muñoz comenta el estado de la guerra de Irán, el desafío a Occidente y otros asuntos de la actualidad.
- El Primer Palo (11/03/2026): Comentario de Juanma; el CTA no ha tenido nunca nada que ver con el MadridJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
