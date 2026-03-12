Federico a las 8: Sánchez recurre al odio para presentar Hodio

Últimos audios
- Belleza: Montenegro BeautyIsabel González y Teresa de la Cierva hablan con Nicolás Montenegro. director de Montenegro Beauty.
- Crónica Rosa: Actrices frente a influencersIsabel comenta la actualidad del corazón con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: PP y Vox , contigo pero sin tiRosana Laviada analiza la relación de PP y Vox junto a Maite Rico, Luis Herrero y Carlos Cuesta.
- Entrevista a Nilufar SaberiRosana Laviada entrevista a Nilufar Saberi, activista iraní independiente.
- La Bolsa: El Ibex 35 cae con fuerza en la aperturaRosana Laviada comenta la apertura del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: La cumbre contra el odio de Sánchez junto a Sarah SantaolallaSantiago González comenta la intervención de Pedro Sánchez sobre el odio junto a Sarah Santaolalla y otros comentarios de tonnntos patrios.
- Federico a las 8: Sánchez recurre al odio para presentar HodioRosana Laviada comenta cómo Sánchez habla de discursos de odio y la nueva herramienta que la izquierda se ha sacado de la manga: Hodio.
- Prensa económica: Un informe señala a ADIF: el ferrocarril sufre la mayor caída de inversión públicaFederico comenta con Luis F. Quintero el demoledor informe de la Fundación BBVA que revela la mayor caída de inversión en ferrocarriles desde 2009.
- Las Noticias de La Mañana: El Rey rectifica y saluda a María Corina Machado en ChileRosana Laviada comenta el encuentro del Rey con María Corina Machado en Chile.
- Federico a las 7: Zapatero se une a Sánchez y desempolva la guerra de Irak contra el PPRosana Laviada comenta cómo Zapatero y Sánchez entonan el No a la Guerra para atacar al PP ante las elecciones de Castilla y León.
- Suscríbase a los podcast