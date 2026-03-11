Federico a las 8: Sánchez convierte a Von der Leyen en villana

Últimos audios
- Tertulia de Federico: Feijóo y Abascal monopolizan el cierre de campaña en Castilla y LeónDaniel Muñoz analiza con Julián Quirós, Luis Balcarce y Alejandro Entrambasaguas el cierre de campaña en Castilla y León y otros asuntos.
- Recuerdo a Raúl del Pozo, maestro de periodistasJesús F. Úbeda recuerda a Raúl del Pozo, fallecido este martes a los 89 años, junto a D. Muñoz, A. Entrambasaguas, Julián Quirós y Luis Balcarce.
- La República de los Tonnntos: La torpe operación política con Sarah SantaolallaSantiago González comenta la operación política en torno a Sarah Santaolalla y otros asuntos de este país pleno de tonnnntos.
- Federico a las 8: Sánchez convierte a Von der Leyen en villanaDaniel Muñoz analiza cómo Pedro Sánchez impulsa la división en la Unión Europea por la Guerra de Irán y otros asuntos de la actualidad.
- El sector del transporte prepara una respuesta conjunta ante la subida de gasolina y dieselDaniel Muñoz entrevista a Juan José Gil secretario general de de Fenadismer, una federación de transportistas que agrupa a miles de trabajadores.
- Las Noticias de La Mañana: Adamuz: 15 segundos entre el descarrilamiento y el choque, los maquinistas no tuvieron margenDaniel Muñoz comenta las nuevas revelaciones de la investigación de Adamuz.
- Prensa económica: Sánchez niega rebajas fiscales ante el deterioro por IránDaniel Muñoz comenta con Luis F. Quintero la negativa de Sánchez a bajar impuestos pese a la guerra de Irán.
- Federico a las 7: Trump y Europa no se aclaranDaniel Muñoz analiza la división que está provocando la Guerra de Irán en Europa y las declaraciones de Donald Trump.
- Los titulares de la prensa del día 11/03/26Vanessa Vallecillo y Silvia Riveiro analizan los principales titulares y noticias de la prensa digital e impresa centrada en la Guerra de Irán.
- Federico a las 6: Ofensiva europea de Sánchez contra Von der LeyenVanessa Vallecillo comenta cómo Pedro Sánchez está llevando su estrategia de polarización a la Unión Europea y otros asuntos de la actualidad.
