Últimos audios
- Crónica Rosa: Irene Rosales, ¿ cornuda o consentidora?: "Mi marido no me ha respetado"Isabel González comenta la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar, Emilia Landaluce y Tico Chao
- Belleza: Arturo Alba: cosmética de alta eficiencia y alternativas al retinolIsabel González y Teresa de la Cierva hablan con Arturo Álvarez-Bautista.
- Belleza: Olevi Cosmetics: la firma mediterránea que revoluciona el cuidado de la pielIsabel González y Teresa de la Cierva hablan con Sonia Oyebra que presenta en Es la Mañana Olevi Cosmetics.
- Tertulia de Federico: Sánchez nos miente y Trump le deja al descubiertoRosana Laviada desmonta el "no a la guerra" de Sánchez junto a Carlos Cuesta, Rubén Arranz, Daniel Muñoz y Eduardo Inda.
- Federico a las 8: "Sánchez vuelve a instrumentalizar el 8M con el "No a la guerra'"Rosana Laviada analiza cómo Sánchez vuelve a instrumentalizar el 8M para sus intereses, esta vez con el ‘No a la guerra’.
- La República de los Tonnntos: Cuando Obama dejó en evidencia a Zapatero y su 'No a la guerra'Santiago González comenta reacciones como la de Belarra al ‘No a la guerra’ y recuerda cómo Obama dejó en evidencia a Zapatero con un ejemplo claro.
- Las Noticias de La Mañana: Feijóo tiende la mano al PNVRosana Laviada comenta el acercamiento de Feijóo al PNV.
- Prensa económica: El "no a la guerra" de Sánchez amenaza el suministro de gas: EEUU nos vende el 44%Rosana Laviada comenta con Luis F. Quintero el "no a la guerra" de Sánchez: un desafío a EEUU que pone en riesgo el suministro de gas.
- Federico a las 7: "¿Quién es Leavitt para estropearle a Sánchez su genialidad?"Rosana Laviada analiza lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca sobre que España "cooperará con el ejército de EEUU" y la reacción del Gobierno.
- Los titulares de la prensa del día 05/03/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en cómo Pedro Sánchez rescata el ‘No a la guerra’ de Zapatero.
- Suscríbase a los podcast