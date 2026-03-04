Federico a las 8: El "villano" Sánchez se finge víctima

Últimos audios
- Hablemos con...: Pitingo lanza 'Pitingo y punto', disco grabado en MéxicoFederico e Isabel hablan con el cantante Pitingo sobre su nuevo disco 'Pitingo y punto'.
- Mundo Natural: Contorno de ojos mediterraneusFederico y Beatriz de la Torre hablan de este producto de Mundo Natural.
- Crónica Rosa: Carmen Martínez Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada, unidas por un mismo hombre: Luismi RodríguezFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón.
- Tertulia de Federico: Sánchez rescata en su peor momento el NO A LA GUERRAFederico analiza con Alejandro Entrambasaguas, Maite Rico y Rosana Laviada la declaración institucional de Sánchez mientras España se queda sola.
- Federico entrevista a Florentino Portero: "Sánchez se queda; Marruecos aprovechará para presionar en Ceuta y Melilla"Federico entrevista a Florentino Portero, analista internacional, sobre la declaración de Sánchez contra la guerra.
- La República de los Tonnntos: El último patinazo de Rufián, ahora contra AznarSantiago González comenta las declaraciones de Rufián contra Aznar acusándole de "sacar a mi generación de los institutos".
- Federico a las 8: El "villano" Sánchez se finge víctimaFederico analiza cómo Pedro Sánchez se presenta como víctima ante la amenaza de Trump tras haberse negado a dejar a EEUU a usar sus bases en España.
- Federico a las 7: Sánchez sitúa a España en el lado oscuro de la historiaFederico analiza las críticas de Trump y Merz, el canciller alemán, a Sánchez por situarse al lado de Irán en lugar de nuestros aliados clásicos.
- Los titulares de la prensa del día 04/03/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares centrados en la amenaza de Trump a España con un embargo tras calificarnos de "socio terrible".
- Federico a las 6: Sánchez aísla a España para ocultar su corrupciónFederico analiza cómo Pedro Sánchez destruye por intereses personales lo conseguido por la diplomacia española durante décadas con nuestros aliados.
