- Crónica Rosa: Federico sobre la guerra de las Campos y los Matamoros: "Esto es una pelea de dinastías"Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda y Paloma Barrientos.
- Los Libros: Joyce y la epifanía de la muerte: 'Los muertos'Federico habla con Andrés Amorós sobre 'Los muertos' de Joyce, una obra maestra sobre el amor y la muerte.
- Tertulia de Federico: Zapatero ensaya su alegato de defensaFederico analiza con Dieter Brandau y Joaquín Manso la comparecencia de Zapatero en el Senado.
- Do Re Film: Los mayores bochornos en las categorías musicales de los GoyaSergio Pérez y Jesús Blanco repasan las categorías musicales de la Academia y sus situaciones más absurdas durante estos 40 años.
- La República de los Tonnntos: La "guerra sucia" de Irene MonteroSantiago González comenta la defensa que ha hecho Irene Montero de Mónica Oltra hablando incluso de "guerra sucia".
- La Bolsa: Guerra en Oriente Próximo: el Ibex 35 se desploma más de mil puntosLuis F. Quintero nos trae la apertura de la bolsa.
- Federico a las 8: Sánchez y Zapatero, la decadencia de EspañaFederico analiza la comparecencia de Zapatero en el Senado donde reconoció haber enchufado a sus hijas en el rescate de Plus Ultra.
- Federico a las 7: España indefensa y aisladaFederico analiza cómo Sánchez, al romper con EEUU no permitiendo el uso de las bases en España, deja a nuestro país aislado internacionalmente.
- Los titulares de la prensa del día 03/03/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en los ataques de EEUU e Israel sobre Irán.
- Federico a las 6: Sánchez rompe militarmente con EEUUFederico analiza el numerito de Sánchez no permitiendo a EEUU usar sus bases militares en España para atacar a Irán, ¿se irá EEUU a Marruecos?
