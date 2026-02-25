Federico a las 8: Víctimas de la Dana denuncian la instrucción irregular de la causa

Últimos audios
- Hablemos con...: Beatriz Izquierdo por 'Origen del mal'Federico habla con Beatriz Izquierdo, especialista en ciencias criminológicas.
- Crónica Rosa: Bertín Osborne se hará cargo de su hijo pequeño mientras Gabriela esté en 'Supervivientes'Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón.
- Entrevista a Sayde Chaling-Chong GarcíaFederico entrevista a Sayde–Chong García.
- Tertulia de Federico: Sánchez. El TransparenteFederico analiza en la actualidad de Sánchez: corrupción, silencio y desgaste.
- El Primer Palo (24/02/2026); El ring; una velada importante para Jon FernándezJaime Ugarte charla con el manager Oscar Zardain dw la velada del próximo 14 de marzo
- El Primer Palo (24/02/2026); Comentario de Juanma; Laporta tiene como enemigo al MadridJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Federico a las 8: Víctimas de la Dana denuncian la instrucción irregular de la causaFederico analiza la querella de las víctimas de la Dana contra la jueza de Catarroja por hacer un juicio político.
- La República de los Tonnntos: La jueza roja de CatarrojaSantiago González comenta la respuesta de Yolanda Díaz a la denuncia de Julio Iglesias y la querella de las víctimas de la Dana contra la jueza.
- Prensa económica: Hacienda gasta 800.000 euros en espiar a contribuyentes con perfiles falsos en redesFederico comenta con Luis F. Quintero el espionaje de Hacienda: 800.000 euros en perfiles falsos para perseguir contribuyentes.
- Las Noticias de La Mañana: Abascal "ofendido" por la oferta del PP: "Son ellos los que necesitan nuestros votos"Federico comenta la reacción de Abascal: se siente "ofendido" por la oferta de pacto del PP y asegura que son ellos quienes necesitan sus votos.
