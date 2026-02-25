Menú
Federico a las 8

Federico a las 8: Víctimas de la Dana denuncian la instrucción irregular de la causa

Federico analiza la querella de las víctimas de la Dana contra la jueza de Catarroja por hacer un juicio político.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Federico analiza la querella de las víctimas de la Dana contra la jueza de Catarroja por hacer un juicio político.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado