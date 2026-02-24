Federico a las 8: Feijóo sienta las bases para un futuro compartido con Vox

Últimos audios
- Las Noticias de La Mañana: Nueva acusación contra el ex DAOFederico comenta las nuevas denuncias contra el exDAO por acoso y el silencio de la fiscal Peramato.
- Prensa económica: Más de la mitad de las películas españolas no recaudó ni 1.000 euros en taquilla en 2025Federico comenta con Luis F. Quintero el desastre del cine español: más de la mitad de las películas no recaudaron ni 1.000 euros en 2025.
- La República de los Tonnntos: Ignacio Escolar ya no sabe ni distinguir las preposicionesSantiago González comenta el titular de Eldiario.es sobre el aumento del precio de la vivienda en Cataluña donde manipulan la realidad.
- Federico a las 8: Feijóo sienta las bases para un futuro compartido con VoxFederico analiza la intervención de Feijóo en la negociación con Vox para gobernar en Extremadura y Aragón y marcar el camino a nivel nacional.
- Federico a las 7: Acuerdo PP-VOX para gobernar Extremadura y AragónFederico analiza las negociaciones entre PP y VOX para gobernar tanto en Extremadura como en Aragón.
- Los titulares de la prensa del día 24/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares siendo muy llamativo cómo hay medios que guardan silencio sobre el estado de salud de Sánchez.
- Federico a las 6: Cortina de humo con el 23-F para tapar el estado de salud de SánchezFederico analiza cómo el Gobierno usa la "desclasificación" de documentos del 23-F como cortina de humo para tapar el estado de salud de Sánchez.
- Prohibido Contar Ovejas: El universo de Tony Scott (Parte II)Segunda entrega dedicada al universo de Tony Scott: más adrenalina, más fuego y el cine llevado al límite de la emoción y la imagen.
- El Primer Palo (23/02/2026); Programa completo; la UEFA sanciona a PrestianniTertulia con Sergio Fernández, Paco Rabadán, Sergio Valentín y Dani Blanco.
- Ni olvido ni perdón: Nueva traición de Pedro Sánchez a las víctimas del terrorismoCarlos Cuesta comenta con Carlos Urquijo los nuevos beneficios penitenciarios al asesino de Gregorio Ordoñez y otros presos de ETA.
