- La República de los Tonnntos: El Gobierno borra de la Constitución a Juan Carlos I, Aznar, Rajoy y las víctimas de ETASantiago González comenta la exposición organizada por el Gobierno con la agencia EFE y el Congreso dedicada a la Constitución al ser la más longeva.
- Federico a las 8: Exclusiva de LD, Sánchez padece una dolencia cardiovascular.Federico comenta la exclusiva de LD sobre que Sánchez padece una dolencia cardiovascular de la que está siendo tratado desde hace meses.
- Las Noticias de La Mañana: Abatido El Mencho, el narco más buscado de MéxicoFederico comenta la muerte de "El Mencho", líder del cártel Jalisco, en un operativo conjunto que ha desatado una ola de violencia en México.
- Prensa económica: Sánchez dispara la deuda pública en casi 80.000 millones en 2025Federico comenta con Luis F. Quintero la deuda que dejan las políticas de Sánchez.
- Pepe Ferruzca: "La presión del gobierno de EEUU al de México ha sido determinante para hacer esta operación"El periodista Pepe Ferruzca cuenta desde Colima, México, la última hora del caos desatado por el narcoterrorismo tras el abatimiento de 'El Mencho'.
- Federico a las 7: Pedro Sánchez está enfermoFederico analiza la exclusiva de LD sobre el estado de salud de Sánchez que está siendo tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses.
- Los titulares de la prensa del día 23/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la exclusiva de Libertad Digital sobre el estado de salud de Pedro Sánchez.
- Federico a las 6: Cuarto aniversario de la invasión rusa de UcraniaFederico analiza el estado de la guerra en Ucrania en su cuarto aniversario cuando vendían que Putin desfilaría por Kiev en un par de semanas.
- El programa de Cuesta: Sánchez se hunde en escándalos, primarias amañadas y la red internacional de Begoña GómezCarlos Cuesta expone los nuevos escándalos que salpican al entorno de Sánchez.
- Tirando a Fallar: el Baskonia vuelve por la puerta grande y gana la Copa diecisiete años despuésAnálisis del título del Baskonia en la Copa del Rey, problemas de la NBA con el ‘tanking’ y paso de gigante de Zaragoza hacia la ‘Final Six’.
