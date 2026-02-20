Menú
Federico a las 8: En Sánchez mandan Zapatero y el zapaterismo

Federico analiza cómo el nombre de Zapatero también ha salido en el caso del DAO, el expresidente siempre está en la sombra del PSOE de Sánchez.

