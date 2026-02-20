Federico a las 8: En Sánchez mandan Zapatero y el zapaterismo

Últimos audios
- Federico a las 8: En Sánchez mandan Zapatero y el zapaterismoFederico analiza cómo el nombre de Zapatero también ha salido en el caso del DAO, el expresidente siempre está en la sombra del PSOE de Sánchez.
- La República de los Tonnntos: A la víctima del DAO le han puesto ¿escolta o espía?Santiago González comenta cómo Interior ha puesto una "escolta" a la víctima del DAO pero señala cómo puede informar de sus movimientos.
- Prensa económica: El colmo de la okupación en España: Maresme tiene más casas con okupas que en alquilerFederico comenta con Luis F. Quintero el insólito caso de Maresme, una prueba del desamparo de los propietarios y el auge de las mafias de okupación.
- Las Noticias de La Mañana: La Guardia Civil no descarta sabotaje ni falta de mantenimiento en AdamuzFederico comenta el informe de la Guardia Civil sobre Adamuz: 47 muertos y todas las hipótesis abiertas, mientras Puente sigue sin dar la cara.
- Federico a las 7: Zapatero declarará en el SenadoFederico analiza cómo el PP ha citado al expresidente en la comisión del caso Koldo y tendrá que responder además por el rescate de Plus Ultra.
- Los titulares de la prensa del día 20/02/26Vanessa Vallecillo y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en las revelaciones sobre el caso del DAO, y aparece Zapatero.
- Federico a las 6: Si Fiscalía no dependiera de Sánchez debería procesar a la cúpula de InteriorFederico analiza la situación insostenible de Marlaska, que ya debería haber dimitido hace mucho tiempo, tras el caso del DAO.
- El Primer Palo (19/02/2026); programa completo: El Juez de Competición deja sin efecto el aplazamiento del Rayo-OviedoTertulia con Paco Rabadán, Sergio Fernández y María Trisac.
- España en el mundo: Estados Unidos, preparado para atacar IránCarlos Cuesta conversa con Nicolás Pascual de la Parte sobre el gran despliegue militar estadounidense, y la actuación de Trump en Cuba.
- Tertulia de Cuesta: De las revelaciones sobre la presunta violación del DAO a los continuos escándalos de MarlaskaCarlos Cuesta analiza con Carmelo Jordá y Fran Carrillo lo último del escándalo DAO.
