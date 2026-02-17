Federico a las 8: Tezanos sale en auxilio de Sánchez, otra vez

Últimos audios
- Los Libros: 'El asesinato de Cecily Thane' inédita hasta ahora en españolFederico y Andrés Amorós comentan el libro El asesinato de Cecily Thane, escrito por Harriette Ashbrook.
- Crónica Rosa: Se recrudece la guerra entre los Campos-Flores-MatamorosFederico e Isabel comentan toda la actualidad con Paloma Barrientos y Beatriz Miranda.
- El Primer Palo (16/02/2026); Football is coming home; el BrujasDani Blanco repasa la historia del Brujas, que llegó a ser subcampeón de Europa en 1978.
- Tertulia de Federico: Sánchez, Begoña y PololikashviliFederico analiza los nuevos WhatsApp de la trama Koldo revelados por El Español.
- La República de los Tonnntos: La ignorante dedicatoria de Sánchez al gobernador de California sobre El QuijoteSantiago González comenta la dedicatoria de Pedro Sánchez al gobernador de California, Gavin Newsom, escrita en El Quijote.
- Federico a las 8: Tezanos sale en auxilio de Sánchez, otra vezFederico analiza la nueva encuesta del CIS de Tezanos, pagado por todos los españoles, donde aumenta aún más la ventaja del PSOE sobre el PP.
- Prensa económica: Nuevo truco de Sánchez con la promesa de las 15.000 casas al añoFederico comenta junto a Luis F. Quintero la enésima promesa de Sánchez de construir 15.000 viviendas.
- Las Noticias de La Mañana: Puente reabre el AVE Madrid-Sevilla 29 días después de la tragedia de AdamuzFederico comenta la reapertura del AVE Madrid-Sevilla 29 días después de los 46 muertos de Adamuz y la dejación de responsabilidades de Óscar Puente.
- Federico a las 7: Burka, una cárcel para las mujeres afganas que la izquierda quiere protegerFederico analiza cómo la izquierda se opone a la iniciativa de PP y Vox de prohibir el burka en España.
- Los titulares de la prensa del día 17/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en los mensajes del teléfono de Koldo García y el caso de Borja Cabezón.
