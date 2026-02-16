Federico a las 8: Nuevos casos de corrupción en el círculo de Sánchez

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Recetuits: Casa Pedro, uno de los restaurantes centenarios más emblemáticos de MadridFederico y Alberto hablan con Irene Guíñales, Gerente de Casa Pedro.
- Qué me pasa, doctor: Los motivos de la huelga de médicosFederico y el Dr. Enrique de la Morena hablan con el Dr. Antonio Zapatero, catedrático de patología clínica médica.
- Crónica Rosa: Federico: "Las fotos de Juan Carlos I con sus amigos son una bofetada al Rey"Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: Corrupto nuevo en la oficinaFederico analiza con Raúl Vilas y Alejandro Entrambasaguas el caso Borja Cabezón: el amigo íntimo de Sánchez y adjunto de Organización del PSOE.
- Prensa económica: Por qué el modelo económico de Sánchez hace caer la productividadFederico comenta con Luis F. Quintero el fracaso del modelo económico de Sánchez.
- La República de los Tonnntos: La propaganda de Vox contra el PPSantiago González comenta cómo mientras PP y Vox van a votar a favor de prohibir el burka los de Abascal atacan a los de Feijóo.
- Federico a las 8: Nuevos casos de corrupción en el círculo de SánchezFederico analiza los nuevos casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez, que ya tiene imputados a su mujer y su hermano.
- Federico a las 7: Aldama y los sobres que comprometen a Sánchez, ZP y el PSOEFederico analiza cómo Aldama dice poder demostrar la financiación ilegal del PSOE comprometiendo además a Sánchez y Zapatero.
- Las Noticias de La Mañana: Los médicos en huelga contra Mónica GarcíaFederico comenta la huelga de médicos contra Mónica García.
