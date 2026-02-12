Federico a las 8: Sánchez desprecia a las víctimas de Adamuz y Barcelona

Últimos audios
- La Contratertulia: Un hombre hospitalizado por introducirse una bomba de la 1GM en el rectoSergio Valentín celebra su "onomástica" comentando las locas noticias de la semana: Las pantallas como barrera, la bomba de la 1GM en el recto y más.
- Es La Mañana de Fin de Semana: San Valentín, disentir en la Edad Media, el límite de lo real y amar bienRubén García sobre la leyenda de San Valentín, El arte de disentir en la Edad Media, El límite de lo real en la Galería de Javier Aranburu y amar bien
- Psicología: El arte de amar bienSilvia Congost celebra San Valentín presentándonos su nuevo libro El arte de amar bien, ¡no te lo pierdas!
- El Rincón de Lectura: El arte de disentir, intelectuales y herejes en la Edad MediaEn El Rincón de Lectura hoy ojeamos El arte de disentir sobre los intelectuales y herejes de la Edad Media con su autor, Emilio Mitre. ¡Dale al play!
- El Arte de la Historia: San Valentín, mitos y leyendasRubén García de O Cesar O Nada hoy nos cuenta la historia de San Valentín, ¿cuánto hay de leyenda? Pues prácticamente todo. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Jacobo DEMIGUEL y las cigüeñas por San BlasManuel Comesaña trae a estudio al cantautor pop Jacobo DEMIGUEL y Miguel del Pino dedica su sección a las adorables cigüeñas.
- Ecología para todos: La cigüeña por San BlasMiguel del Pino dedica su sección a las icónicas y míticas cigüeñas, ¿las hemos visto menos este San Blas? ¡No te lo pierdas!
- El Pentagrama de Comesaña: Jacobo de Miguel, pop de cantautorManuel Comesaña trae a estudio a Jacobo de Miguel, pianista, arreglista, compositor y cantante. ¡No te lo pierdas!
- La Trinchera de Llamas del 14/02/2026 - El PSOE no tiene escrúpulos ni decenciaPrograma completo del sábado con el análisis de las elecciones en Aragón, la falta de autocrítica del Gobierno o la situación en Extremadura
- Tertulia La Trinchera. Solo hay una opción en ExtremaduraLa tertulia de La Trinchera repasa los resultados de Aragón y Extremadura con Javier Fresneda, Sonia Cea y Rubén Arranz
