Federico a las 8: Albacete se inunda por la inacción de la Confederación del Júcar

- Libros: 'Cartas a Teresa' de Jorge GuillénFederico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro Cartas a Teresa, la correspondencia sostenida entre Jorge Guillén y su hija Teresa.
- Crónica Rosa: Hablamos con Tamara Gorro: superada con la situaciónFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: Hablemos de las mujeres de la fotoFederico analiza junto a Rosana Laviada el artículo de opinión de Nevenka Fernández en El País titulado "Las mujeres de la foto".
- El primer Palo (09/02/2026); comentario de Juanma; Carvajal y ArbeloaJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- El Primer Palo (09/02/2026); Football is coming home; El Benfica y la maldición de Bela GuttmannDani Blanco repasa la historia del Benfica, rival del Madrid el próximo martes en Champions.
- El primer Palo (09/02/2026); el coche escobaMaría Trisac repasa las noticias del día
- Prensa económica: Sánchez gasta 18.866 millones de euros en pagar el IMV a más de 3 millones de subsidiadosFederico comenta junto a Luis F. Quintero el enorme gasto del Gobierno de Sánchez, que ha destinado 18.866 millones de euros a pagar el IMV.
- Prohibido Contar Ovejas: El fenómeno del cine slasherJuanma González y Felipe Couselo analizan las claves de este terrorífico género, desde los hitos de Carpenter hasta la deconstrucción de Wes Craven.
- La República de los Tonnntos: En Podemos ya hay más candidatos que votantesSanti González comenta las reacciones a las elecciones en Aragón.
- Federico entrevista a Manuel Serrano, alcalde de AlbaceteEl alcalde de Albacete denuncia en Es la Mañana de Federico la inacción de la CHJ: "está llenando de agua la ciudad como una piscina".
