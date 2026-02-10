Menú
Federico a las 8

Federico a las 8: Albacete se inunda por la inacción de la Confederación del Júcar

Federico analiza la situación en Albacete donde su alcalde denuncia que la inacción de la CHJ "está llenando de agua la ciudad como una piscina".

Es la Mañana de Federico

